Al giro di boa con un occhio alla classifica. L’Hermaea Olbia sfida domani l’Oro Cash Lecco, tra le mura amiche del GeoPalace, per chiudere al meglio il girone d’andata del campionato di A2 femminile di volley.

Ottave in classifica con 13 punti, a +1 sulla formazione lombarda e a -1 dalla poule promozione, le galluresi puntano al risultato buono per agganciare i playoff, riscattare la brutta sconfitta sul campo del Montale e salutare il proprio pubblico nell’ultimo appuntamento casalingo del 2022. “La prima parte di stagione è stata costellata da risultati spesso imprevedibili, ma mi aspetto che dopo questa fase di rodaggio i valori vengano fuori”, premette il coach Dino Guadalupi prima di presentare il match dell’11ª giornata.

“La classifica, a oggi, dice che è tutto in gioco: bisogna cercare di uscire dal campo a testa alta e con la consapevolezza di aver dato tutto, perché è così che si rosicchiano quei punticini che possono poi fare la differenza”. A partire da domani. “Lecco è una formazione capace di esprimere valori agonistici importanti, e non dovremo essere da meno: sul piano tecnico hanno buone qualità in seconda linea, e quando rigiocano sanno innescare i loro attaccanti, i centrali coniugano ordine e fisicità, mentre la palleggiatrice Rimoldi è esperta e sa come gestire gli attacchi per le compagne”, avverte, allora, l’allenatore dell’Hermaea. “Mi aspetto di vedere una squadra unita: rispetto ad altre sconfitte, a Montale è stato evidente quanto le difficoltà fossero dovute soprattutto alle nostre mancanze”.

Squadre in campo alle 17: arbitrano Dario Grossi e Matteo Mannarino.

