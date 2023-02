In un turno in cui le antagoniste dirette frenano, l’Hermaea Olbia non ne approfitta, e torna dalla trasferta di Mondovì a mani vuote.

Nel match della 9ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi cede 1-3 alla Lpm Bam Mondovì con parziali 25-16, 25-15, 22-25, 28-26, in partita al Palamanera solo negli ultimi due set. Comunque troppo poco per strappare punti alla quarta della forza del torneo.

Si conferma così il tabù trasferta delle galluresi, che restano inchiodate a quota 24 nel girone A, a 3 lunghezze di distanza dalla poule promozione. A due appuntamenti dalla fine della stagione regolare, le speranze di agganciare la parte alta della classifica ed evitare gli spareggi salvezza si riducono al lumicino e alla prossime sfide con Emilbronzo Montale in casa e Orocash Lecco fuori.

Ma l’Hermaea non è più padrona del suo destino, e dovrà provare a vincerle tutte e due. Sperando che le antagoniste nella corsa al sesto posto non facciano lo stesso.

