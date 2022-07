L’Hermaea Olbia dà i numeri. A poco più di un mese dal raduno del 5 settembre e dall’inizio della preparazione precampionato, il club gallurese assegna i numeri di maglia in vista della prossima stagione, la nona di fila, nella A2 femminile di volley.

Si parte da Kristiine Miilen: la schiacciatrice estone, unica giocatrice confermata dall’anno scorso, vestirà ancora la maglia numero 4. La nuova palleggiatrice Ulrike Bridi avrà invece il numero 11, la ritrovata centrale Sara Tajè il 13, la schiacciatrice nazionale argentina Daniela Bulaich il 10, il libero Alice Barbagallo il 14, l’opposto Charlotte Schirò il 18, la centrale Islam Gannar il 6 e la banda Sara Fontemaggi il 3.

Sulla schiena della seconda palleggiatrice Francesca Bresciani ci sarà il 12, chiudono la centrale Astou Diagne col 9 e la banda Glenda Messaggi col numero 1.

Intanto, aspettando il calendario, che verrà pubblicato il prossimo mese, e la presentazione del campionato, in programma il 19 ottobre col via fissato per il fine settimana del 22 e 23, arrivano i gironi: nessuna sorpresa per l’Hermaea, inserita, come l’anno scorso, nel girone A. Avversarie Alba Como, Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Sassuolo, Mondovì, Castelnuovo Rangone, Pallavolo Lecco, Trentino Volley, Esperia Volley Cremona, Millenium Brescia, Offanengo e Club Italia.

