Il primo ostacolo sulla strada della poule promozione si chiama Lpm Bam Mondovì. La quarta forza del torneo sarà avversaria dell’Hermaea Olbia domenica, nella terzultima giornata del campionato di A2 femminile di volley.

In una trasferta in cui la squadra di Dino Guadalupi cercherà punti pesanti per “rimpossessarsi” del sesto posto, ultimo utile in chiave promozione ma anche per evitare gli spareggi salvezza. Una piazza ceduta all’ultimo turno all’Albese Como, complice la sconfitta subita dalla Millenium Brescia. A quota 27, le lariane precedono le galluresi a +3 nel girone A. Ma in corsa ci sono anche l’Esperia Cremona e l’Orocash Lecco.

Dando uno sguardo al calendario, dopo la trasferta di Mondovì l’Hermaea giocherà in casa contro Montale il 26 febbraio e andrà poi a Lecco il 5 marzo nell’ultimo turno della stagione regolare. In quello che potrebbe essere uno scontro diretto.

A -3 in classifica, l’Orocash deve recuperare la partita con Brescia rinviata lo scorso 18 gennaio per la Coppa Italia e riprogrammata per martedì, e ha dunque a disposizione 3 punti in più delle antagoniste, ma domenica ha lo scontro diretto con Offanengo e poi, prima della sfida con l’Hermaea, se la dovrà vedere con la primatista Itas Trentino.

L’altra concorrente delle olbiesi è la pari punti Cremona, che sulla strada per la poule promozione ha le corazzate Busto Arsizio, Mondovì e Trento. Quindi, l’Albese Como, che proverà a consolidare il suo posto al sole cercando punti contro Brescia, Busto Arsizio e Sassuolo.

L’Hermaea è padrona del suo destino fino a un certo punto, ma il rush finale non prospetta passeggiate a nessuno. Lecito allora crederci. Fino alla fine.

© Riproduzione riservata