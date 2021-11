Entusiasmo alle stelle e piedi ben piantati a terra. Archiviato l’exploit contro la capolista Marignano, sconfitta 3-0 all’ultimo turno della A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia tornerà in campo domenica in trasferta per la 10ª giornata di campionato.

Le avversarie. Avversaria la pari punti Futura Giovani Busto Arsizio. Da battere per dimostrare che il risultato maturato contro il Marignano non è frutto del caso. “La vittoria di domenica è stata inaspettata: arrivavamo da una partita in cui non eravamo riuscite a esprimere le potenzialità e il nostro gioco, in pochi ci avrebbero scommesso”, ammette la centrale biancoblù Karin Barbazeni . “Tuttavia, questa partita ci ha dato l’opportunità di capire quali sono le nostre potenzialità: se continuiamo a lavorare con dedizione e impegno, riusciremo a toglierci molte soddisfazioni durante l’intero campionato”.

Qui Hermaea. Hermaea a caccia del primo successo esterno. Nella consapevolezza che contro le “aquilotte”, appaiate in classifica alle galluresi con 13 punti dietro il terzetto di testa formato da Marignano, Macerata e Brescia, non sarà una passeggiata. “Busto è una squadra tosta, forte tecnicamente ed esperta”, avverte Barbazeni. “Da parte nostra, cercheremo di dare il massimo e di esprimere il nostro gioco dall’inizio alla fine: anche in questa partita sarà importante limitare i down e gestire il numero di errori, e per farlo – conclude la giocatrice – sarà necessario mantenere sempre alta la concentrazione”.

Si gioca al PalaBorsani di Castellanza, provincia di Varese: fischio d’inizio alle 16.

© Riproduzione riservata