Quindici anni ancora da compiere, entusiasmo, genuinità e un talento purissimo. Diego Nappi è la nuova grande scommessa dello sprint isolano, autore di un inizio di stagione eccellente grazie ad alcune delle migliori prestazioni italiane nella categoria Cadetti. Il portacolori dell'Atletica Porto Torres, seguito dal tecnico Marco Trapasso, ha iniziato la sua avventura nella atletica leggera da poco più di un anno ma vanta già un percorso di assoluto spessore: infatti, negli 80 ha stabilito il 7 maggio il nuovo record sardo under 16 con il crono di 9’’14, migliorandosi nettamente rispetto allo scorso anno dove fece 9’’75. Sui 300, altra gara in cui Nappi ha mostrato un potenziale considerevole, è passato dal 36’’79 dello scorso anno al 35’’57 di quest’anno, ottenuto l’8 maggio 2022. Ottima la sua tenuta anche nelle gare indoor: quest’anno, ha esordito il 23 gennaio con 7’’40 arrivando poi a realizzare il 6 marzo il tempo di 7’’16.

Elasticità nella corsa, una fase aerea elevata, capacità di distensione in gara notevole: sono solo alcune delle caratteristiche di una giovanissima promessa che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio a livello nazionale, procedendo con la dovuta calma senza bruciare le tappe. Ieri, in occasione dei campionati sardi individuali Cadetti e Allievi, ha fatto suo il titolo tra i Cadetti negli 80 in 9’’14, sua seconda prestazione personale di sempre, avendo sulle gambe anche le fatiche della batteria. La stagione entra nel vivo e gli appuntamenti a cui prendere parte sono molteplici. “La gara di ieri degli 80 è stata molto buona, siamo molto contenti’’, commenta il suo tecnico Trapasso. “Ha corso bene sia la batteria che la finale e, tenendo conto della giovane età e del cambio di temperatura, non è da poco. Ha gestito bene le forze, esprimendosi in maniera incisiva e determinata’’.

Quale il futuro del talentuoso sprinter? “Nell’immediato’’, conclude Trapasso, “correrà al Trofeo Città di Chiari i 300, distanza che farà anche il 4 giugno con la rappresentativa sarda al Trofeo Bravin di Roma. L’obiettivo per quest’anno è realizzare il record sardo anche sui 300. Diego è un ragazzo dalle grandi potenzialità, dal prossimo anno lavoreremo per i 200 e i 400: è dotato di una velocità di base elevatissima che su queste due distanze si può rivelare decisiva, dandogli una marcia in più’’.

