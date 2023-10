L'Esperia parte bene, lotta ad armi pari, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. È sconfitta all'esordio in B Interregionale per i granata, superati per 71-64 a Valmontone dalla Iobus Palestrina.

Vani, per i cagliaritani, i 15 personali di Spizzichini e gli 11 di Kucan, unici in doppia cifra. Dall'altra parte, invece, è stato determinante il contributo dell'argentino Baquero, autore di una doppia-doppia da 19 punti e 11 rimbalzi.

Gli uomini di coach Manca hanno fatto bene soprattutto in avvio, doppiando i rivali in avvio sul 14-7 grazie ai canestri di Kucan. Dopo aver chiuso avanti di 6 lunghezze al 10' (19-13), Villani e soci si sono difesi dai tentativi di rientro degli avversari, comunque capaci di accorciare il gap fino al -2 con la bomba di Veljkovic e poi di impattare a 27 con il solito Baquero.

Poco prima della pausa lunga i laziali sono riusciti a mettere la testa avanti grazie al libero di Ugolini (35-34), ma al rientro in campo la contesa è stata equilibrata. Almeno fino alla volata finale del terzo periodo, quando un paio di triple consecutive hanno permesso a Palestrina di prendere il sopravvento. L'Esperia ha provato a rimettersi in carreggiata, ma lo ha fatto in maniera troppo poco ordinata. Dopo aver toccato anche il +15, allora, i padroni di casa sono riusciti a chiudere i giochi nel finale resistendo agli ultimi orgogliosi assalti di Villani e soci.

Coach Manca: «Abbiamo pagato la scarsa conoscenza reciproca», ha dichiarato, «la squadra è cambiata rispetto all’anno scorso e deve ancora trovare i suoi nuovi equilibri. La cosa positiva è aver individuato gli aspetti su cui lavorare in vista dell’esordio casalingo di sabato prossimo contro Grottaferrata».

Palestrina-Esperia 71-64

Iobus Palestrina: Rischia 17, Pucciarelli ne, Veljkovic 4, Rossi 13, Molinari, Ugolini 4, Colagrossi ne, Misolic 8, Visentin 6, Baquero 19, Mattarelli, Cernic. Allenatore Cecconi

Esperia Cagliari: Cabriolu 7, Mercenaro, Kucan 11, Floridia 8, Potì 7, Villani, Picciau 4, Locci 7, Spizzichini 15, Sanna 5. Allenatore Manca

Parziali: 13-19; 35-34; 54-43

