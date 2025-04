Con una prova d’autorità sul campo della capolista Vigor Matelica, l’Esperia ha conquistato l’accesso ai playoff di Serie B Interregionale. Il successo per 97-83, firmato da percentuali offensive da stropicciarsi gli occhi (62% da due, 40% da tre), ha premiato la miglior versione stagionale della Confelici, che ha chiuso al quinto posto nella Poule Gold dopo un finale di campionato in netta crescita.

Dopo un avvio complicato nella seconda fase (cinque sconfitte nelle prime sei giornate), la squadra di Federico Manca ha saputo invertire la rotta con carattere e solidità. Cinque vittorie nelle ultime sei partite hanno rilanciato i rossoblù, capaci a Matelica di imporsi contro un’avversaria al completo e determinata a chiudere in vetta. «Siamo stati lucidi e continui per 40 minuti», ha commentato il coach, «costruendo ottimi tiri e tirando con grandi percentuali».

Nel primo turno dei playoff, la Confelici sfiderà la Carver Roma in una serie al meglio delle tre gare, al via il 10 o 11 maggio. I laziali avranno il vantaggio del fattore campo, ma Cagliari arriva all’appuntamento con fiducia. «È la nostra bestia nera, finora non siamo mai riusciti a batterli», ammette Manca, «ma vogliamo cambiare la storia. Ci crediamo».

Restano da valutare le condizioni di Picciau (stiramento) e Potì (caviglia), mentre Bartolozzi – operato al menisco – lavora per tentare il recupero. La settimana di pausa sarà fondamentale per ricaricare le energie in vista di un confronto duro, ma non impossibile.

