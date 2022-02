Due scontri al vertice avrebbero dovuto accendere il fine settimana della C Silver di basket, ma le positività riscontrate nel gruppo squadra della Sef Torres hanno portato al rinvio a data da destinarsi dell’incontro che era in programma oggi sul parquet della Ferrini Delogu Legnami, capolista imbattuta del torneo.

L’Esperia ci prova. L’Esperia, seconda a -6 dai quartesi e appaiata a quota 16 coi turritani, che però hanno una partita in più, proverà a sfruttare lo stop delle avversarie per muovere la classifica, ma non sarà un’impresa facile, visto che i granata di coach Federico Manca alle 18 saranno di scena al PalaCus di Sassari contro l’agguerrito Sant’Orsola di coach Mazzoleni. Per i cagliaritani sarà la prima gara ufficiale dopo la lunga sosta, per i sassaresi l’occasione di allungare la serie positiva dopo la 54-76 ottenuta in casa del Buk Uri.

Il primo incontro del fine settimana, tuttavia, si giocherà in via Pessagno, a Cagliari, dove l’Olimpia ospiterà Il Veliero Calasetta. In questo caso, saranno i padroni di casa a giocare la loro prima sfida del 2022, mentre i tabarchini proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta interna con la Delogu Legnami (69-87).

Si chiude domani. Occorrerà attendere fino alle 18.30 di domani, invece, per vedere in campo Antonianum e Uri, che si affronteranno a Quartu. I padroni di casa proveranno a ripetersi, stavolta davanti al proprio pubblico, dopo aver siglato un prezioso 72-89 sul campo della Sef Torres, il Buk Uri tenterà di ritrovare il sorriso dopo i, già citato lo stop casalingo nel derby col Sant’Orsola.

