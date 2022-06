Le semifinali playoff della C Silver di basket hanno già dato il primo verdetto. L’Esperia, squadra detentrice del titolo regionale 2021, è la prima finalista. La squadra di coach Manca ha eliminato gli insidiosi sassaresi del Sant’Orsola aggiudicandosi subito i primi due incontri della serie. I cagliaritani, dopo l’eloquente 80-58 casalingo di sabato, ieri si sono ripetuti a Sassari, dove hanno chiuso con un 68-79 (14-14; 19-26; 13-25; 22-14) che è valso l’immediato passaggio del turno.

Agli arancioneri non sono bastati i punti di Cordedda (16), Foddai (13) e Piras (20), i granata hanno risposto con Fois (19), Picciau (12), Floridia (12) e Manca (16).

“Esperia più forte e più pronta. Quest’anno non abbiamo mai giocato in casa e ci siamo sempre allenati in un campo troppo piccolo per rimanere in forma. Bravi comunque ad arrivare in semifinale, abbiamo fatto esordire 11 giovani di cui 3-4 giocano stabilmente”, ha commentato il coach sassarese Giampaolo Mazzoleni.

Ferrini. Dopo il il 61-76 firmato sabato dall’Antonianum in casa della Ferrini, la Delogu Legnami ha pareggiato i conti imponendosi 78-80 (16-22; 19-22; 20-23; 23-13) nonostante il pericoloso riavvicinamento sul finale dei cugini biancoblù, trascinati da Paddeo (13) e M. Locci (21). Tra i biancoverdi in doppia Graviano (13), Putignano (22), Pedrazzini (14) e Salone (13).

Decisiva garatre, derby quartese che si giocherà alle 19.30 di domenica alla Palestra Sant’Elena.

