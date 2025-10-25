L'esordio in casa diventa festa per i campioni in erba della Asd San GiovanniL'associazione calcistica annovera tutti i settori del comparto giovanile
E' diventata una festa con un pubblico delle grandi presenze la prima gara casalinga della neo nata società calcistica Asd San Giovanni Suergiu che, nel giro di nemmeno tre mesi, è riuscita ad annoverare oltre cento iscritti.
La prima squadra è impegnata nella Terza Categoria regionale (oggi la gara fra le mura amiche al Comunale Di Vittorio contro il Carloforte) e per l'occasione la partita di campionato si è trasformata in una festa di popolo con la sfilata di tutti i piccoli calciatori del club sulcitano.
L'associazione calcistica (in paese opera ancora anche la storica Fermassenti, la cui prima squadra milita in Seconda categoria) annovera tutti i settori del comparto giovanile: dai primi calci e piccoli amici sino ai pulcini, gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi.
Ed è stata proprio la sfilata dei bambini e degli adolescenti, ovviamente autorizzata dalla Figc, ad aprire questo pomeriggio la manifestazione sportiva cui hanno voluto assistere nelle tribune gremite non pochi spettatori.