E' diventata una festa con un pubblico delle grandi presenze la prima gara casalinga della neo nata società calcistica Asd San Giovanni Suergiu che, nel giro di nemmeno tre mesi, è riuscita ad annoverare oltre cento iscritti.

La prima squadra è impegnata nella Terza Categoria regionale (oggi la gara fra le mura amiche al Comunale Di Vittorio contro il Carloforte) e per l'occasione la partita di campionato si è trasformata in una festa di popolo con la sfilata di tutti i piccoli calciatori del club sulcitano.

L'associazione calcistica (in paese opera ancora anche la storica Fermassenti, la cui prima squadra milita in Seconda categoria) annovera tutti i settori del comparto giovanile: dai primi calci e piccoli amici sino ai pulcini, gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi.

Ed è stata proprio la sfilata dei bambini e degli adolescenti, ovviamente autorizzata dalla Figc, ad aprire questo pomeriggio la manifestazione sportiva cui hanno voluto assistere nelle tribune gremite non pochi spettatori.

