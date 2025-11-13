

La società Elmas in Line si prepara a scendere in pista al Trofeo Città di Pescara, una delle più importanti gare nazionali di pattinaggio corsa, in programma il 29 e 30 novembre in un moderno impianto indoor del capoluogo abruzzese.

L’evento richiamerà atleti da tutta Italia, tra cui diversi esponenti della nazionale azzurra e campioni europei e mondiali, per un fine settimana di sport e spettacolo ai massimi livelli.

A rappresentare la società masese saranno dodici atleti, impegnati in varie categorie d’età: dalla più giovane, di appena nove anni, alla più grande, ormai maggiorenne. I ragazzi e le ragazze dell’Elmas in Line si confronteranno in gare di velocità e di resistenza, misurandosi con le migliori realtà del pattinaggio italiano.

Per la squadra si tratta di un appuntamento molto atteso, che segna una nuova tappa nel percorso di crescita tecnica e sportiva del gruppo. Partecipare a un evento di questo livello rappresenta un’esperienza preziosa non solo per migliorare le proprie prestazioni, ma anche per consolidare lo spirito di squadra e il senso di appartenenza che da sempre contraddistinguono la società.

L’Elmas in Line, da anni punto di riferimento per il pattinaggio corsa in Sardegna, conferma così il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione di uno sport che unisce passione, disciplina e determinazione.

