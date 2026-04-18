L’attesa è finita e ieri, con le due sessioni di prove libere, è iniziata ufficialmente la stagione di Giorgio Basoli nel Campionato Legend Cars Trophy 2026. Il 18enne cagliaritano, dopo tredici anni di karting, è pronto al debutto nella serie nazionale riservata alle vetture americane, auto silhouette che pesano circa 470kg e montano un motore Yamaha da 900 cc di cilindrata con 140 cavalli.

Nella prima delle due sessioni di libere disputate ieri, Giorgio Basoli ha chiuso in 14esima posizione in 1’55”688, a 1”108 da Nicky Gauci, primo. In serata, le cinquanta vetture sono tornate in pista per una seconda sessione in cui il giovane portacolori della Sardegna è riuscito a migliorarsi fino a siglare un crono di 1’55”274 che gli è valso la 12esima posizione, a 0”999 dal leader Alberto Naska, campione in carica.

Archiviate le libere, da stamattina a Vallelunga si fa sul serio. Alle 11 si sono disputate le qualifiche, mentre alle 18.20, tutti al volante per Gara1. E domani si tornerà di nuovo in pista, perché alle 9.02 comincerà Gara2 e alle 17.20 Gara3.

Basoli ha dichiarato: «Sino ai test di domenica scorsa, non avevo mai corso qui a Vallelunga, solo provato il tracciato al simulatore. I riferimenti ottenuti nei test di domenica sono stati positivi, i miei tempi si sono avvicinati parecchio a quelli di coloro che l’anno scorso si erano giocati la vittoria. Alla luce di questi presupposti, ieri sono sceso in pista fiducioso e, pur essendo agli inizi con questa nuova vettura, ho completato entrambe le sessioni di prove libere in top15, un risultato soddisfacente. Tuttavia, stiamo lavorando sul setup per trovare la giusta quadra e, oggi e domani, proveremo a fare ancora meglio: vedremo come andrà a finire».

Dopo il weekend a Vallelunga, il Legend Cars Trophy proseguirà con le tappe a Varano (16-17 maggio), Magione (20-21 giugno) e, dopo la pausa estiva, il ritorno a Vallelunga (12-13 settembre). Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, si farà tappa al Mugello (da confermare) e poi il gran finale, a Misano (13-15 novembre).

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