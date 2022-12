Programma ricco di anticipi nel calcio sardo: sono quattro in Eccellenza e ben undici in Promozione, più diciassette in Prima Categoria.

Nel massimo campionato regionale inizia il girone di ritorno, negli altri è l'ultimo impegno del 2022 (poi mercoledì 21 il ritorno dei quarti di Coppa Italia Promozione: Abbasanta-Arborea alle 16, CUS Cagliari-Verde Isola, Fonni-Atletico Bono e Usinese-Luogosanto alle 15).

Eccellenza - Si parte dalla capolista Latte Dolce, costretta di nuovo a cambiare campo: va a Nulvi per sfidare il Calangianus. I sassaresi, dall'8 dicembre in testa da soli, cercano la quinta vittoria consecutiva. Deve giocare a Bonorva il Bosa, che da tempo non può utilizzare il proprio impianto, contro l'Ossese reduce da due sconfitte di fila e ora staccata dal gruppo di testa. Il Carbonia torna invece allo "Zoboli" per affrontare il Lanusei, la Ferrini ha la seconda trasferta in sei giorni e va ad Arbus (fuori casa i cagliaritani hanno vinto solo il 4 settembre a Carbonia).

Domenica alle 14.30 Taloro Gavoi-Villacidrese, alle 15 Budoni-Ghilarza, Iglesias-Tharros, lo scontro salvezza Nuorese-Li Punti e San Teodoro-Sant'Elena. Riposa il Monastir. Definito il programma della fase playoff nazionale: la qualificata dalla Sardegna sfiderà un avversario del Lazio il 28 maggio (andata) e 4 giugno (ritorno), chi passa ha il secondo turno per l'accesso in Serie D l'11 e 18 giugno con una squadra toscana o umbra.

Promozione - Maxi squalifica per Adrián Fernández Clavero, miglior marcatore della Paulese (Girone B) con sei gol, che ha ricevuto sette giornate di stop. L'attaccante spagnolo domenica scorsa, al termine della sconfitta per 0-1 con l'Abbasanta, si è avvicinato all'arbitro dandogli tre manate alla schiena e insultandolo nella sua lingua. Per quanto riguarda gli anticipi sabato alle 15 nel Girone A giocano le tre di testa: il Villasimius ospita l'Asseminese, il Guspini che nell'ultima giornata ha agganciato il vertice va a Gonnosfanadiga e il Castiadas terzo a -4 (con la Verde Isola) è in casa dell'Atletico Cagliari. Nel B Abbasanta-Santa Giusta, Bittese-Posada e Fonni-Atletico Bono, nel C Coghinas-Oschirese, Porto Torres-Bonorva, Thiesi-Stintino e Usinese-Luogosanto più alle 15.30 Sennori-Ozierese.

