Due giorni di divertimento nella splendida cornice di piazza Liori, tanti ospiti, e un piccolo villaggio sportivo dove verranno ospitate discipline come pallavolo, calcio, mini ping-pong e badminton: torna venerdì e sabato il “3 X 3 Basket summer edition”, appuntamento giunto alle 3^edizione che avvicina i giovani appassionati provenienti da tutta l’Isola.

L’appuntamento estivo del basket tre contro tre, organizzato dalla Phoenix Basket Capoterra in collaborazione con la Fisb e il Comune, inizierà domani con il minibasket, per poi proseguire con i primi ospiti della serata, l’Amatori Rugby Capoterra rugby in carrozzina, che si esibirà in un tre contro tre. Tra le fila degli atleti il neocampione d’Italia Alessandro Cicu, vincitore dei campionati italiani assoluti di atletica nei 100 e nei 200 metri. A seguire si aprirà la prima parte del torneo di basket 3x3, iniziando dalle categorie giovanili per arrivare ai pro.

I secondi ospiti della serata saranno gli atleti della scuola di arti marziali Adelante di Capoterra guidati dai pluricampioni Silvia Farigu e Cristian Oriolani. Sabato, alle 19, via libera alle fasi finali delle due categorie giovanili, con Niko Freestyle che accenderà la serata con le sue evoluzioni acrobatiche con il pallone da basket; il campione di bike trial, Enrico Spano; e l’hip-hop della Ajò Lady Crew.

