La data cerchiata sul calendario è quella di venerdì, quando il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ratificherà le esclusioni delle società aventi diritto in Serie D che non hanno completato nei tempi previsti tutte le pratiche per l’iscrizione. Da lunedì si sa che Avezzano, Castelnuovo Vomano e FC Matera, dopo la rinuncia del Vastogirardi, non sono in regola e dovrebbero essere fuori dalla quarta serie: sarebbe il via libera per tre ripescaggi, con la Cos al terzo posto in graduatoria e quindi di nuovo dentro dopo la retrocessione di due mesi e mezzo fa ai playout. Ma, per la certezza, la squadra di Francesco Loi deve attendere l’ufficialità ossia ancora qualche giorno.

E la speranza dei sarrabesi-ogliastrini è anche quella del Tortolì, che proprio “grazie” alla Cos punta a ritrovare l’Eccellenza. I rossoblù hanno vinto i playoff di Promozione e per questo motivo sono al primo posto nella graduatoria per i ripescaggi, motivo per cui basta che si liberi un posto (o tramite la Cos in D o tramite esclusione di una delle altre quindici aventi diritto, che entro lunedì prossimo dovranno pagare la prima rata dell’iscrizione) e saranno di nuovo nel massimo campionato regionale. Per il quale hanno presentato domanda di ripescaggio anche Sant’Elena e Usinese, ma con meno possibilità perché servirebbero altre defezioni.

In Promozione hanno chiesto il ripescaggio Baunese, Freccia Parte Montis, San Giorgio Perfugas, Thiesi e Vecchio Borgo Sant'Elia, mentre sono risultate incomplete le domande di Lanteri Sassari e Verde Isola. Al momento ci sono 33 società aventi diritto, con il ripescaggio del Tortolì in Eccellenza scenderebbero a 32 e per questo potrebbero non esserci novità, visto che il progetto del Comitato regionale è di creare gironi da 16 squadre.

In Prima Categoria hanno presentato domanda di ripescaggio Accademia Sulcitana, Asseminese, Capoterra, Fermassenti, La Salle, Macomer, Next Generation Himalaya, Palau, Porto San Paolo, Sorso 1930, Sporting Paduledda, Supramonte e Villagrande. In Seconda Categoria Accademia Dolianova, Berchidda, Bolotanese, Carloforte, Cus Sassari, Carloforte, Deportivo Baddelonga, Folgore Polisportiva, Gesturi Fc, Kalagonis, Maracalagonis, Monterra, Muravera Calcio 1965, Narboliese, Nulese, Pgs Club San Paolo, Santa Lucia 1996 Sennori, Teulada, Trinità, Turalva e Turritana, con domande incomplete di Siamanna 1971 e Soleminis.

Le uniche società, fra tutte quelle aventi diritto, che dall'Eccellenza in giù non si sono iscritte sono Andrea Doria Sedini, Atletico Fc Sanluri e Paulese, che avrebbero dovuto giocare in Seconda Categoria. Per quest'ultimo campionato, così come per la Prima, i ripescaggi sono scontati ma bisogna attendere il Consiglio direttivo del Comitato regionale, che si terrà (la data è ancora da definire) tra la fine di luglio e i primi di agosto. Da lì gli organici saranno definitivi e arriveranno anche le date di inizio dei campionati.

