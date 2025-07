Si chiude con un bilancio positivo e una grande partecipazione di pubblico e atleti il “Marrubiu Summer Street Basketball 3X3”. La due giorni organizzata dalla Polisportiva Marrubiu, in collaborazione con la “Fisb”, che si occupa della promozione del “3X3” in terra sarda, ha visto coinvolte una ventina di squadre e quasi un centinaio di atleti. Nella tappa marrubiese del campionato FISB regionale, una delle 25 in programma in varie località sarde, sono scese in campo le categorie “Pro” e “Under 16”. Nella categoria “Pro” vittoria dei “Ghesboro” che (dopo aver vinto in semifinale contro “Squadra!” Per 21-16) superano in finale i “Giants” (a loro volta vittoriosi in semifinale contro “Mogoro 3X3” per 21-18), con il punteggio di 19-11. Tra gli Under 16, invece, successo finale di “Uno è da Sbloccare” contro “William Auto”, per 19-15. In semifinale, i primi avevano battuto i “Real Pastoracci” per 21-14, mentre “William Auto” si era imposto contro “Oreo Ferrini” per 13-12.

