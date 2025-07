Prende forma il Castiadas in vista della prossima stagione di Promozione. L'allenatore è Alberto Antinori, il suo vice Daniele Cortis, il preparatore atletico Mauro Bernardini, il preparatore dei portieri Salvatore Carta Senette e il massaggiatore, Alberto Costa.

I giocatori confermati sono Noah Bonfigli, Jerónimo Ridolfi, Alejo Grinbaum, Lorenzo Pionca, Matteo Murru, Fabio Cadoni, Nicolás Ridolfi, Gianluca Marci, Nicola Vacca, Riccardo Pulcrano e Niccolò Setzu. I nuovi arrivati sono i portieri Enrico Galasso e Lorenzo Sarritzu. Quindi Mirko Carboni, Fabio Fredrich, Julián Miranda, Mirko Onano, Marco Ornano, Andrea Marci, Filippo Balloi, Matteo Matta e Ruben Antinori. La società sta ancora lavorando su alcuni profili a completamento della rosa.

Il 29 luglio alle ore 19 nel campo sportivo comunale L’Annunziata di Castiadas si dà al via agli open day categoria Allievi e Juniores. Un’opportunità importante per i ragazzi sia per il settore giovanile che per l’inserimento in prima squadra.

