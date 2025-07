L'Amatori Rugby Alghero è stato inserito nel Girone 2 del Gruppo 2 del campionato nazionale di Serie A.

Avversarie del XV di coach Marco Anversa saranno Amatori&Union Milano, Cus Milano, Lecco, Milano, Modena, Noceto, Parma, Piacenza e Stade Valdotain.

Il campionato vede un Gruppo 1 “meritocratico” e tre gironi nel Gruppo 2 suddivisi in modo “territoriale” con quaranta squadre partecipanti: una verrà promossa in Serie A Elite Maschile, mentre due passeranno dal Gruppo 2 al Gruppo 1, mentre non è prevista nessuna retrocessione in B.

La regular season prenderà il via il 19 ottobre e si concluderà il 19 aprile 2026.

I playoff inizieranno il 3 maggio, con una gara unica in casa della miglior classificata al termine della stagione regolare.

A seguire, spazio a due semifinali: una che vedrà la miglior prima classificata affrontare la miglior seconda, mentre nell'altra si sfideranno la seconda e la terza prima classificata.

Il 17 maggio è in programma la finale, una gara unica in casa miglior classificata al termine della stagione regolare e le due finaliste saranno le promosse al Gruppo 1 della Serie A 2026/27.

