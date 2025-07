Buon avvio di torneo per Lorenzo Carboni (numero 569 della classifica mondiale), che supera i primi due turni e si qualifica ai quarti di finale dell'Itf15 di Segrate.

Sul rosso lombardo, il tennista algherese, accreditato della settima testa di serie è in tabellone grazie a una wild card, ha esordito spuntandola 5-7, 6-2, 7-6(4) su Niccolò Ciavarella (928 Atp), per poi battere 7-6(5), 6-3 il qualificato Jacopo Bilardo (1065).

Nei quarti di finale, Carboni sfiderà Gabriele Crivellaro, che grazie ai punti conquistati in questo torneo entrerà per la prima volta nella classifica mondiale.

In doppio, l'algherese, in coppia con il monegasco Rocco Piatti, è stato sconfitto 7-6(4), 6-3 al primo turno proprio da Ciavarella e Bilardo, coppia numero 4 del tabellone.

