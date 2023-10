Un'altra giornata magica quella di ieri per la Cos, vittoriosa sul campo dell'Ostia mare: un 4-3 esaltante quello centrato dalla squadra di Francesco Loi, protagonista di una gara intelligente, combattuta, dove ognuno ha dato tutto col risultato in bilico sino alla fine e col clamoroso "uno-due finale" che ha consentito alla squadra del Sarrabus-Ogliastra di raccogliere tre punti contro la ex capolista, volando ad un punto dal nuovo duo di comando Nocerina e Cavese.

E domenica la Cos ospiterà a Tertenia proprio la Nocerina, società che ha conosciuto anche la Serie B. Davide contro Golia, con Tertenia, 3700 abitanti, che sta affrontando un girone contro squadre di Comuni di centomila abitanti. Come Ostia.

Un successo meritato quello di ieri per la Cos, come sottolinea Francesco Loi: «È stata una bella partita, abbiamo giocato alla pari di un avversario quotatissimo come l'Ostia Mare. In certi momenti, abbiamo giocato meglio cogliendo alla fine un successo che nessuno ci può contestare. Ho dei ragazzi che stanno dando moltissimo, che possono ancora migliorare e far meglio, ognuno ha un suo ruolo preciso, tutti stanno dando dimostrazione di impegno e serietà. A questi livelli si va avanti col lavoro, con le idee, con la caparbietà. Sono soddisfattissimo della rosa a disposizione. Ma guai a illudersi: ogni domenica in questo girone è battaglia: non ci sono gare facile. Abbiamo vinto sul campo di una ex capolista, domenica prossima ospiteremo una nuova capolista, la Nocerina, squadra che punta solo al ritorno in C».

Soddisfazione da tutti gli addetti al lavoro della squadra, presenti a Ostia. «È stata una partita emozionante, con tanti gol, tantissime emozioni. Poi l'esplosione di gioia con i nostri gol finali che ci hanno prima consentito di agguantare l'Ostia e poi superarla. Un pomeriggio di grandissime emozioni».

© Riproduzione riservata