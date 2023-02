Il secondo tempo molto contestato dello scontro diretto Budoni-Latte Dolce di sabato scorso, complici due gol annullati ai sassaresi (uno sicuramente per fuorigioco inesistente), porta a pesanti sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Nel weekend di calcio sardo tre anticipi in Eccellenza, gli altri campionati riposano ma si giocano dei recuperi (cinque in Promozione).

Multe e squalifiche. Lo stop più lungo è per Kaio Piassi del Latte Dolce, espulso al 90' per proteste dopo che gli era stato annullato il 2-2. Starà fuori ben sei giornate per aver rivolto all'arbitro Senes applausi irridenti e prolungati, rincorrendolo e spingendolo, e una volta fuori dal campo ha proseguito con gli insulti e le minacce verso il direttore di gara. Due giornate per l'altro espulso nei sassaresi, Alessandro Celin Padovani (sempre per proteste, poco prima del compagno), una a Danilo Greco (Budoni) e Alfredo Saba (Latte Dolce) ammoniti sotto diffida. Alle società 150 euro di multa al Budoni e 130 al Latte Dolce, per la presenza di persone non autorizzate negli spogliatoi a fine gara.

Le altre sanzioni. In Eccellenza due giornate all'allenatore del Lanusei Mario Masia, a Vinícius del Calangianus e a Demetrio Cossu del Monastir, una a Simone Calaresu (Tharros), Gabriele Di Nardo (Nuorese), Claudio Palumbo (Sant'Elena), Marco Piras (allenatore Sant'Elena, già squalificato ma individuato dal commissario di campo mentre si presentava negli spogliatoi all'intervallo) e Marco Sanna (allenatore Ossese).

Il programma. Poco calcio sardo questo weekend visto che gioca solo l'Eccellenza per intero. Nel massimo campionato regionale anticipano sabato alle 15.30 Calangianus-San Teodoro, Ghilarza-Ferrini e Nuorese-Carbonia, domenica alle 15 Bosa-Iglesias (a Bonorva), Budoni-Taloro Gavoi, Latte Dolce-Villacidrese, Li Punti-Tharros, Monastir-Lanusei e Ossese-Sant'Elena. Riposa l'Arbus. In Promozione recuperi della seconda di ritorno, partite saltate per maltempo il 22 gennaio: nel Girone B sabato alle 15 Atletico Bono-Posada e Tonara-Arborea, nel C stesso orario per Buddusò-Luogosanto, Tempio-Bonorva e Usinese-Macomerese.

