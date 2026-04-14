Latte Dolce e Cos contro due pericolanti: l'Olbia deve vincere e sperareLe due sarde possono fare un gran favore ai galluresi
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Domenica la Cos gioca su campo del Monterotondo, terzultimo in classifica per riavvicinarsi ai play off e dare una mano all'Olbia che finita al penultimo posto, rischia di finire in Eccellenza senza neppure passare per i playout. La squadra gallurese ospiterà la vice capolista Trastevere con l'obbligo di vincere. In palio tre punti assolutamente necessari per potersi giocare la salvezza attraverso i playout. Anche il Latte Dolce gioca contro un'altra pericolante, il Montespaccato appena un punto sopra l'Olbia e assieme al Monterotondo: anche il Latte Dolce può fare un grande favore ai cugini galluresi. Deve vincere anche il Budoni in casa contro la Lodigiani e deve vincere anche il Monastir sul terreno dell'Albalonga per poter coltivare ancora sogni di playoff.