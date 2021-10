Continua il periodo senza fortuna della squadra sassarese che nello stadio campano di Cardito viene superata dai padroni di casa dell'Afragolese per 1-0 con rete realizzata da Sorgente all'88'. Una punizione ingiusta dopo una partita giocata a viso aperto e alla pari con la formazione campana che con questo successo supera la Torres e torna al terzo posto. Per il Latte Dolce è la terza sconfitta di fila, dopo quella al 96' contro la Vis Artena per 2-1 e quella di domenica per 1-0 contro l'Aprilia.

Le assenze. Ancora priva del centrocampista Gianni e dell'ala Marcangeli, ma col rientrante capitano Cabeccia, la squadra di Scotto ha disputato una buona prova ed è partita forte, creando un paio di occasioni nel primo quarto d'ora: con Palmas (respinta del portiere) e Grassi (tiro che ha sfiorato il palo).

La gara. L'Afragolese ha reagito solo poco prima della mezzora ma il portiere Carboni ha bloccato l'incornata effettuata da Di Girolamo. Nel finale i campani hanno spinto alla ricerca del gol: al 40' Patacchiola ha salvato sulla linea dopo il tiro di un avversario. Nella ripresa Afragolese nuovamente pericolosa su conclusione ravvicinata di Longo e respinta del portiere, ma anche i sassaresi vanno vicino al gol con siluro di Piga (57') che chiama il portiere di casa al volo. Al 70' Grassi va verso la porta e Romano interviene. L'arbitro decreta il rigore ma su segnalazione dell'assistente revoca la decisione giudicando legittimo l'intervento di Romano. All'80' espulsione di Cannas per secondo cartellino giallo.

La rete decisiva. All'88' il neoentrato Sorgente segna di testa regalando ai suoi una vittoria sulla quale non speravano quasi più.

© Riproduzione riservata