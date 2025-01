Si rafforza l'Atletico Uri impegnato nella salvezza nel girone G della Serie D.

La società ha raggiunto l'accordo col centrocampista Luigi Scanu, sassarese, che dopo una stagione e mezzo all’Ossese, torna a vestire la casacca giallorossa per dare il proprio contributo nel tentativo di centrare un’altra storica salvezza. La società ha acquistato anche Lorenzo Bortoletto, giovane portiere classe 2004, che arriva dopo le esperienze con Schio e Montecchio Maggiore, Sasa Cicarevic, seconda punta di grande esperienza, maturata in Italia tra Serie C e Serie D. Il montenegrino arriva in Sardegna con l’obiettivo primario di mettere a disposizione della squadra i suoi importanti numeri in chiave realizzativa, oltre a tutta la sua esperienza.

Acquistato anche Marco Tognoni un esterno destro che arriva in giallorosso dopo aver iniziato la stagione nel girone C della Serie D con la maglia della Luparense. Tognoni vanta oltre 250 presenze tra Serie C e Serie D.

