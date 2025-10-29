Coppa Italia Eccellenza
29 ottobre 2025 alle 21:16aggiornato il 29 ottobre 2025 alle 21:17
L’Atletico Uri raggiunge Villasimius, Iglesias e Tempio alle semifinaliLa squadra di Massimiliano Paba espugna (0-3) il campo del Buddusò dopo aver vinto anche la gara di andata (2-1)
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Atletico Uri raggiunge Villasimius, Iglesias e Tempio alla semifinali della Coppa Italia di Eccellenza.
La squadra di Massimiliano Paba espugna (0-3) il campo del Buddusò dopo aver vinto anche la gara di andata (2-1). Le reti di Ravot, Campana e Piga.
© Riproduzione riservata