Masainas. L’Atletico tenta già l’allungo nel girone B di Prima categoria. Con la sofferta (ma se non soffre il Masainas non è contento) vittoria di domenica scorsa a Sadali, la squadra sulcitana diretta da Fabio Tinti schizza a quota 17 in classifica staccando di tre punti l’Arbus, l’Antiochense (altra valida rappresentante sulcitana) e il Gonnosfanadiga. Ciò che sta emergendo è che l’Atletico vince spesso con un solo gol di scarto e questo non sta assumendo i sintomi della debolezza ma della robustezza: squadra “quadrata”, rognosa, difficile da affrontare, dotata di grande fisicità. Tutte caratteristiche che al momento stanno ripagando gli sforzi estivi della dirigenza che fra luglio e agosto ha allestito una rosa tale da poter puntare da subito al ritorno in Promozione, categoria persa la scorsa stagione per un mix di inesperienza e molta sfortuna. Prossima sfida questa domenica in trasferta, la seconda consecutiva, contro la Orrolese, e sarà ancora più chiaro se ci si ritroverà davanti a un tentativo di fuga.

© Riproduzione riservata