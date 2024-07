In vista del torneo di Promozione, categoria che l'Atletico Masainas ha conquistato con una marcia trionfale, la società ha confermato alla presidenza Antonello Etzi, sostenuto dai dirigenti storici, la cui fedeltà è del tutto evidente dato che sono partiti dalla terza categoria. Viene confermato l'allenatore Marco Farci nonché il preparatore dei portieri Tore Pippia. Importante anche la riconferma quasi integrale (comunque qualcuno ha lasciato il club) del gruppo dei calciatori protagonisti nella passata stagione della esaltante vittoria del campionato.

Nella prossima stagione, in assoluto per la prima volta, verrà iscritta la squadra della Juniores regionale che sarà allenata da Daniele Serra. Inoltre, di supporto alla società, per coordinare le attività tecniche è stato chiamato un uomo di esperienza, Tiziano Serpi. «L'obiettivo - precisa appunto Serpi - sarà quello di consolidarsi nel campionato di Promozione ed essere un punto di riferimento per il movimento calcistico del basso Sulcis».

La squadra verrà rinforzata con giocatori di categoria. I tecnici stanno esaminando i profili di calciatori da inserire come fuori quota. La società può godere dell'impianto per la cui cura il sodalizio riceve l'apporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Pittoni.

