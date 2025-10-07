Seconda in classifica con 13 punti alle spalle della grande favorita Alghero, imbattuta e con la miglior difesa del girone B del campionato di Promozione con una sola rete al passivo, l’Arzachena Academy Costa Smeralda si gode il momento e continua a ragionare in termini di salvezza e di un progetto che punta innanzitutto a valorizzare i giovani.

Il 3-0 rifilato domenica al San Giorgio Perfugas (che ha chiuso la gara in nove) al Biagio Pirina conferma, tuttavia, la sensazione che le ambizioni della squadra di Mauro Ottaviani siano destinate a crescere strada facendo. “Prima mezz’ora molto difficile, poi però c’è stata la giusta espulsione e l’abbiamo sbloccata: da lì è stata in discesa”, racconta il tecnico degli smeraldini a proposito della sfida della 5ª giornata, decisa da Augusto Bonivardi ed Edoardo Donati (doppietta e assist per lui). “I ragazzi sono stati bravi a portare a casa i tre punti con la testa. È fondamentale avvicinarci il prima possibile alla salvezza, dobbiamo fare almeno 35 punti”, aggiunge l’allenatore dell’Arzachena, che si prepara adesso ad affrontare due trasferte importanti.

Il campionato per i biancoverdi riprenderà sabato sul campo dell’Usinese. “Andremo là a fare la nostra partita senza pressioni, poi se troveremo un avversario più forte – dice Ottaviani – gli stringeremo la mano”. Dopodiché Danilo Bonacquisti e compagni andranno a far visita al Coghinas per la gara d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì.

Intanto, il presidente non nasconde la sua soddisfazione. “Anche domenica in campo ci sono stati cinque fuori quota: andiamo avanti con questa linea e con la valorizzazione del settore giovanile”, interviene Pasquale Cossu. “Quelli conquistati sono altri tre punti importanti per la salvezza, che quest’anno resta l’obiettivo primario”. Gli fa eco l’autore del vantaggio contro il San Giorgio Perfugas. “Sul gol ho avuto un po’ di fortuna, Edoardo mi ha dato una buona palla e ho calciato con il destro che non è il mio piede”, commenta Bonivardi. “Abbiamo grandi ambizioni ma pensiamo partita dopo partita, ogni weekend per noi è una finale”.

© Riproduzione riservata