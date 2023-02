Continua la corsa dell’Arzachena (Serie D, girone G) verso i playoff. La squadra di Marco Nappi è rientrata domenica scorsa dalla trasferta di Tivoli con un buon punto che ha permesso di mantenere tre lunghezze di distacco dalla zona spareggi promozione. Dopo lo svantaggio iniziale, Loi e compagni sono riusciti ad agguantare il pari allo scadere grazie ad una rete di Gibilterra. «L’approccio non è stato dei migliori», dice Nappi. «Affrontavamo una squadra con dei giocatori importanti. Ma ciò che mi soddisfa è la riposta dei ragazzi. Non hanno mollato mai fino all’ultimo giocando un buon calcio senza buttare mai un pallone. Questa è dimostrazione di carattere. In questo momento», prosegue, «pensiamo soltanto a noi. Dobbiamo cercare di fare più punti sino alla fine senza guardare la classifica». L’attaccante Antonio Loi, autore dell’assist vincente, chiude. «E’ un punto che ci teniamo stretti. Ci permette di stare aggrappati ai playoff».

Domenica prossima l’Arzachena giocherà ancora in trasferta contro la Vis Artena.

