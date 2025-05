In Serie B Femminile di basket, attesa degli impegni negli spareggi nazionali per la serie A/2 del Cus Cagliari, si è giocata la quarta giornata del girone di “Classificazione”. In campo solo in 2 delle 3 gare di giornata.

Cus Cagliari. Sono giorni di lavoro in casa Cus Cagliari che, dopo aver vinto il titolo regionale in finale contro la Mercede Alghero, attende le date ufficiali della semifinale playoff per la promozione nella prossima A/2 Femminile. La compagine allenata da Federico Xaxa affronterà la vincitrice della Serie B Lombarda. L’andata è prevista per il weekend del 24 e 25 maggio, il ritorno il fine settimana successivo (31 maggio e 1 giugno).

“Classificazione”. Successo del Nulvi, contro il Su Planu, per 71-49. Ospiti avanti all’intervallo (24-32 al 20’). Nulvesi che ribaltano la situazione nel terzo quarto (50-46 al 30’) e allungano definitivamente negli ultimi 10’, fino al +22 finale. Miglior realizzatrice è Martellini, del Nulvi, con 16 punti. Nell’altra sfida in programma, colpo esterno dell’Astro, contro la Pallacanestro Nuoro, per 41-47. Testa a testa nei primi 20’ (14-12 al 10’ e 24-28 al 20’). Equilibrio nel terzo quarto, chiuso sul 34-35. Le due compagini si alternano al comando nella prima parte dell’ultima frazione (39-38 al 34’), prima del break ospite degli ultimi minuti. Top scorer della gara è Santoru, del Nuoro, con 12 punti. Rinviata, infine, Elmas-Il Gabbiano.

