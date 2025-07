Ore di conferme e nuovi arrivi per l'Uta che mette le basi per la nuova stagione di Promozione che verrà: nelle ultime ore sono stati ufficializzati gli arrivi di Nicola Mancini e Daniele Bratzu.

Il primo, centrocampista 2004, ha trascorso le ultime tre stagioni nel campionato di Eccellenza con il Carbonia, con una breve parentesi al Calangianus, sempre in Eccellenza.

Il secondo (Bratzu), arriva dal Villamassargia, con cui ha passato le ultime due stagioni in Promozione. Muove i primi passi tra San Giovanni Suergiu e Fermassenti. Prosegue il suo percorso nel settore giovanile del Carbonia, club con cui esordisce in Promozione, a soli 15 anni. Rimane in prima squadra per altre due stagioni, confermandosi come giovane di grande prospettiva.

La sua carriera lo porta poi in Eccellenza con il Monastir, dove milita per due anni, prima di trasferirsi al Samassi sempre in Eccellenza. Successivamente approda all'Iglesias, dove gioca per ben quattro stagioni: tre in Promozione, culminate con la vittoria del campionato, e una in Eccellenza.

Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Villamassargia in Promozione.

