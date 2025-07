Dopo l’annuncio ufficiale, arrivano anche le prime parole di Serafyma Tykha, una delle novità della Virtus Cagliari per la stagione 2025/2026 di Serie A2 femminile. Guardia classe 2006, ucraina di nascita ma tesserata come italiana grazie al percorso nelle giovanili del Basket Club Frascati, Tykha ha già le idee chiare sul suo approccio alla nuova esperienza.

«Sono molto emozionata per questa avventura – ha raccontato – giocare in A2 rappresenta per me un grande passo. Vengo da campionati minori e questa è una bellissima opportunità: spero di non deludere le aspettative».

Arrivata in Italia nel 2022 a causa della guerra in Ucraina, Sima – come la chiamano tutti – ha trovato stabilità sportiva e personale a Frascati, dove è cresciuta nelle ultime stagioni: «In campo cerco sempre di dare tutto. Mi piace correre, distribuire palloni e segnare. Il mio approccio è quello di non mollare mai, ed è anche lo stile che so essere richiesto da coach Staico».

Giocatrice duttile (può agire anche da playmaker), Tykha vanta anche alcune presenze con le nazionali giovanili del suo Paese. La decisione di approdare a Cagliari è stata sostenuta anche dal parere positivo di una connazionale: «Conoscevo già la Virtus, me ne ha parlato Yana Riabchuk. Le sue parole mi hanno convinta che fosse la scelta giusta».

Per lei sarà anche l’occasione per scoprire una terra ancora sconosciuta: «Non sono mai stata in Sardegna, ma ne ho sempre sentito parlare come di un posto bellissimo. Non vedo l’ora di viverla giorno dopo giorno».

Infine, uno sguardo al futuro: «Conosco poco le mie nuove compagne, ma non vedo l’ora di integrarmi, mettere la mia energia al servizio della squadra e dare un contributo importante agli obiettivi della società».

