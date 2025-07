Momenti concitati la notte scorsa lungo la strada statale 554, dove un inseguimento ha avuto un epilogo violento all’altezza di via Newton. Un uomo di 33 anni, residente a Sinnai, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Tutto è iniziato intorno all’1:00, quando una pattuglia della stazione di Selargius, con il supporto della sezione radiomobile del NORM della compagnia di Quartu, ha notato una Volkswagen Maggiolino procedere in modo anomalo all’incrocio tra la 554 e via Roma.

Alla vista dei militari, il conducente ha improvvisamente accelerato, cercando di sfuggire al controllo e dando il via a un inseguimento tra le vie cittadine. La fuga è durata pochi minuti. L’auto, lanciata a tutta velocità, è finita contro un albero in via Newton. Nonostante l’impatto, il conducente ha tentato di scappare a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari. Durante le fasi dell’arresto, uno dei militari ha riportato una lieve ferita a un dito della mano sinistra, rendendo necessario il ricorso a cure mediche.

Sottoposto al test dell’etilometro, il 33enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,31 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito.

Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, mentre l’auto — risultata anche priva di assicurazione — è stata sequestrata e affidata a un deposito autorizzato in vista della confisca.

(Unioneonline/Fr.Me.)

