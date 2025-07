Ore decisive per il futuro calcistico a Uta, dove la società ha ufficializzato la riconferma di quattro pedine fondamentali per la prossima stagione. Il primo della lista è Jacopo Angioni, portiere che nella scorsa stagione si è alternato con Giovanni Firinu (anch'egli confermato); confermato nella rosa 2025/2026 anche il terzino destro Nicola Mameli, che inizierà il suo quarto anno consecutivo con la maglia biancoverde. La società, tramite un post sulla sua pagina Instagram, sottolinea l'importanza del ragazzo sia come uomo spogliatoio, sia come uno che non molla mai anche nei momenti più difficili.

Quinto anno a tinte utesi alle porte per Christian Sartorio: l'anno scorso ha recuperato da un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. La sua duttilità e il suo attaccamento faranno parte del nuovo Uta targato Maurizio Podda. Inizio del quinto anno infine, anche per Luca Angioni, centrocampista rimasto ai box per circa un anno e mezzo per via di un infortunio al tendine d'achille.

Tanti acquisti, ma anche uno zoccolo duro che non è stato toccato dunque dalla società utese, che punta fortemente alla riconferma della categoria anche nella prossima stagione.

