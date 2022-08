Si avvicina a grandi passi l’inizio della stagione ufficiale nel torneo di Promozione regionale di calcio e anche l’Arborea si attrezza dopo il positivo quarto posto della scorsa annata.

Panchina. La prima novità è nella guida tecnica. La società presieduta da Franco Atzeni ha ingaggiato Nunzio Falco, classe ’73, ex attaccante dell’Olbia e già tecnico di Orrolese, Villasimius e Arbus. Falco prende il posto di Federico Trudu. “Falco – commenta Atzeni – ha sempre avuto il desiderio di allenare ad Arborea, era già 4-5 anni che mostrava questo interesse e quest’anno si è completato il matrimonio. Lui è stato da subito la nostra prima e unica scelta”.

La rosa. La compagine gialloblu, come sempre, anche per la sua settima stagione di fila in Promozione, ha deciso di ripartire dall’ossatura del posto. Conferme, quindi, arrivate per capitan Paolo Atzeni, Luca Mascia, Marco Cicu, Roberto Petucco e i protagonisti delle ultime stagioni, tranne Mirko Soddu (sarà assente a causa di problemi lavorativi). Ufficiale il ritorno di Marco Atzeni, attaccante di razza, nelle ultime due stagioni alla Tharros. “Diversi nomi – puntualizza Atzeni – sono ancora in stand by. Sono una punta, due esterni e un centrocampista di nazionalità argentina, che arriveranno ad Arborea nelle prossime settimane”.

Obiettivi. In società di mantengono i piedi per terra. Allargato il fronte dirigenziale, con un gruppo di oltre una dozzina di persone al lavoro, e obiettivi chiari. “Come sempre – conclude Atzeni – la prima cosa che cercheremo di conquistare sarà la salvezza. Vorremmo fare un bel campionato e se dovesse capitare di inserirci nella lotta ci saremo, ma il nostro primo obiettivo è quello di mantenere la categoria”.

