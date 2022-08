I giocatori con la polo rossa e i pantaloncini neri di rappresentanza, lo staff tecnico completamente in nero. Colori che s’abbinano sotto il cielo stellato di Lanusei dove ieri sera è stata presentata la squadra che si appresta a disputare il campionato d’Eccellenza a 19 squadre. Tanti applausi hanno salutato, in piazza Vittorio Emanuele, la passerella del rinnovatissimo organico. Gli ogliastrini si rituffano nel massimo torneo dilettantistico regionale dopo sette anni in Serie D. In testa, come di consueto, il presidente Daniele Arras, storica colonna portante della società biancorossoverde. Tanti i volti nuovi in rosa, compreso qualche cavallo di ritorno dopo esperienze lontano dal Lixius. Primo fra tutti Mario Masia, il neo tecnico che torna a casa dopo l’avventura sulla panchina dell’Idolo Arzana. Lo ha seguito Bruno Serdino nelle vesti di vice. Lo staff è completato da Alessandro Virdis (preparatore atletico), Alberto Marci (preparatore dei portieri), Antonio Cama (medico sociale) e Ismaila Diop (fisioterapista). Tante le novità in squadra, tra cui il ritorno, dopo la stagione disputata a Budoni, del portiere Cosimo La Gorga, di Federico Caredda, centrocampista cresciuto nel vivaio del Lanusei e rientrato dal Tortolì, e l’esperto difensore Andrea Peana, ex Nuorese, candidato a indossare la fascia di capitano insieme a Mirco Carboni, centrocampista proveniente dal Carbonia. Domenica subito in campo: al Lixius è in programma la sfida alla Nuorese nella prima gara valida per il triangolare di Coppa Italia di categoria.

© Riproduzione riservata