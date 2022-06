Il successo in gara tre per 70-72 sui “cugini” della Ferrini Delogu Legnami ha consentito all’Antonianum Quartu di approdare alla finale playoff della C Silver di basket. Nella serie che mette in palio una promozione in C Gold, i biancoblù di coach Zurru si troveranno di fronte i cagliaritani dell’Esperia, che avevano già passato il turno superando con due vittorie di fila i sassaresi del Sant’Orsola.

La gara. Ieri, alla Palestra Sant’Elena, i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio, nonostante il pericoloso assalto dell’Antonianum a ridosso dell’intervallo lungo, preludio del sorpasso poi compiuto da Jordan e compagni.

Il rammarico. “Mi dispiace tanto per una società e dei ragazzi che hanno creduto tanto nel progetto e che avevano un obiettivo ben diverso rispetto a un’eliminazione in semifinale. La squadra si è messa a disposizione e ha lavorato tanto, il mio rammarico è non aver ottenuto un risultato diverso”, ha commentato coach Marco Sassaro.

Le congratulazioni. “L’amarezza per la nostra eliminazione non vuole certo sminuire la grande prestazione dell’Antonianum, che ha vinto con onore e meritato il passaggio del turno mostrando grande determinazione. È una piazza che merita questo risultato, è stato bello giocare un derby quartese come semifinale. Ci sono stati degli episodi, su tutti l’espulsione di Putignano in gara due e la conseguente squalifica, che hanno influito”.

Il tabellino

Ferrini 70

Antonianum 72

Ferrini Delogu Legnami: Leviani, Gaspardini, Graviano 15, Saba 2, Sechi, Vadilonga, Pedrazzini 8, Samoggia 21, Gatto 2, Salone 13, Bonino 7, Marras 2. Allenatore Sassaro

Antonianum: Paddeo 10, Astara 7, Musiu 5, M. Locci 8, Ruggeri 11, Jordan 11, D. Locci 13, Saba, Piludu 7, Pau, Mattana. Allenatore Zurru

Parziali: 21-17; 36-35; 47-52

