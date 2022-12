Dopo 20 anni di collaborazione si interrompe nella Lanteri il rapporto tra il tecnico sassarese Giuliano Robbi e la società.

È stata una separazione consensuale e in un clima di stima reciproca. Certamente la squadra non stava brillando come le stagioni precedenti, attualmente al nono posto in graduatoria nel campionato di Promozione girone C, con 12 punti in 11 partite.

«Era giusto dare una scossa a tutto l'ambiente e questo mi sembra il momento più adatto - commenta Robbi -. Sono stati anni meravigliosi e ringrazio giocatori e dirigenza per ciò che ho ricevuto». Giuliano Robbi, 54 anni, tecnico e uomo di sport conosciutissimo in tutta la Sardegna, è stato una colonna portante della società: prima da centrocampista dai piedi fini, poi da dirigente e per tante stagioni da tecnico. «Ora mi rimetterò a studiare calcio - conclude l'allenatore sassarese - e girerò nei campi alla ricerca di qualche talento o giocatore interessante. Il mio rapporto con questo meraviglioso sport quindi continua e valuterò le eventuali richieste che mi perverranno».

Qui Luogosanto. Nel frattempo nel girone C di Promozione si muove il mercato. Come nel Luogosanto, settimo in classifica con 18 punti, a ridosso delle prime. Colpo grosso del ds Pier Giuseppe Pittorru. Ingaggiato dall'Ilvamaddalena Nicolò Pisano, classe 2001, esterno alto. Il ragazzo quest'anno ha avuto poco spazio in prima squadra, per cui ha deciso di lasciare calcisticamente l'Arcipelago, almeno per questa stagione. A rinforzare il Luogosanto anche il portiere Andrea Guerrieri, il centrocampista brasiliano Thiago Moio Pace e il difensore argentino Juan Mendez. Ritorna nei ranghi anche un altro difensore: Emanuele Pilo, reduce da un brutto infortunio. Lasciano la squadra Kozeli, Marzeddu e Ferrante.

© Riproduzione riservata