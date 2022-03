“Gran partita, gran prestazione”. Giovanni Marchetto, allenatore-giocatore dell'Amatori Rugby Alghero commenta così la prestazione della sua squadra, che domenica ha battuto il Cus Genova sul manto erboso di Maria Pia nel match valido per il campionato di Serie A.

“Loro sono una buona squadra, anche se sono rimasti subito in 14 per il cartellino rosso a Felici dopo un quarto d'ora. Ma noi abbiamo giocato molto bene, nelle mischie, nelle touche, siamo stati molto precisi in tutte le fasi di gioco. Abbiamo dimostrato la nostra superiorità soprattutto in mischia chiusa”, prosegue Marchetto, che sottolinea la “prestazione meravigliosa dei tre quarti”, con Cipriani man of the match”.

“Era molto importante vincere questa partita, perché volevamo confermare quanto di buono avevamo fatto sette giorni prima e l'abbiamo fatto alla grande. Nonostante Genova sia un'altra squadra rispetto al Recco”, chiosa l'allenatore-giocatore algherese.

