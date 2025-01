Una sfida da non fallire. Dopo le ultime due sconfitte nei match (quasi proibitivi) contro Valdarno e Costa Masnaga, la Sardegna Marmi Cagliari va a caccia di punti nella sfida esterna di sabato (ore 15) contro la Virtus Academy Benevento, ultima e senza successi nei primi 14 turni della Serie A2 Femminile di basket.

Le virtussine, ancora prive dell'infortunata Chiara Cadoni, dovranno comunque prestare massima attenzione: «La gara contro Benevento non sarà per nulla facile», afferma l'assistant coach Gianmarco Inconi, «il fattore casa è tutto dalla parte di un Benevento, che ultimamente ha alzato l’asticella del gioco. E lo dimostra il fatto che contro Empoli ha disputato una buona gara, riuscendo a mettere in gran difficoltà la formazione toscana». La Virtus affronterà un match «complicato, ma non impossibile. Loro vogliono assolutamente togliere lo zero dalla classifica, ovviamente noi lo impediremo ma siamo certi di trovare una squadra agguerrita». El Habbab e compagne potranno battere Benevento «con l’impegno di tutto il gruppo», mette in chiaro, «abbiamo appena fatto il giro di boa e ogni squadra ha imparato a conoscere i nostri punti di forza, pertanto ogni minuto giocato, sia da chi partirà in quintetto così come da chi subentrerà, dovrà essere affrontato con la massima attenzione e determinazione, perché questi due punti vogliamo metterceli in valigia e portarceli a casa».

