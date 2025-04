Inizia domani, vigilia di Pasqua, l’avventura nei playoff promozione di A2 Femminile della Sardegna Marmi Cagliari. Alle 14 al PalaCarnera di Udine, le ragazze allenate da Fabrizio Staico affronteranno la W.Apu Delser nella gara 1 dei quarti di finale.

La formazione friulana ha chiuso al secondo posto il girone B della Serie A2, alle spalle di San Giorgio Mantovagricoltura, con un bilancio di 19 vittorie e 7 sconfitte. Più complicato il cammino della Virtus, settima nel girone A con 12 successi e 14 ko. Ma nei playoff i numeri contano relativamente, e il pronostico resta aperto.

Udine è una squadra giovane ma completa, che ruota attorno alla lunga Carlotta Gianolla (422 punti e 284 rimbalzi), ma può contare anche su Chiara Bacchini (200), Giorgia Bovenzi (244), Alice Gregori (183) e su un roster profondo e ben collaudato.

In casa Virtus si respira comunque fiducia. «Ringrazio la nostra tifoseria organizzata – ha detto il coach Fabrizio Staico – che ci ha sostenuto anche nei momenti difficili: il loro supporto è stato fondamentale». I supporter saranno presenti anche mercoledì al PalaRestivo per gara 2, in programma alle 17.

Il capitano Laura Pellegrini ha presentato così la sfida:

«Sappiamo che sarà una partita dura, ma affrontiamo Udine con la determinazione che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Il nostro obiettivo stagionale, la salvezza, è stato raggiunto, ma vogliamo continuare a crescere. I playoff sono un’opportunità».

Assente per infortunio la regista Monika Naczk, uscita malconcia dalla sfida con Valdarno. «Ha provato a recuperare – ha spiegato Pellegrini – ma purtroppo non ce l’ha fatta».

