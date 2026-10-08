Tennis, Sanna e Pezzulla conquistano AsseminiI due portacolori del Quattro Mori Tennis Team vincono l'ottava edizione del Torneo Open Città di Assemini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quattro Mori Tennis Team sugli scudi ad Assemini: Alberto Sanna e Alessandra Pezzulla conquistano l'ottava edizione del Torneo Open Città di Assemini.
Nel tabellone maschile, con 123 atleti al via, la testa di serie numero 1 Sanna ha esordito spuntandola 6-3, 1-6, 7-6(8) su Tommaso Nurra (Tc Alghero), per poi regolare con un doppio 6-1 in semifinale Samuele Porcu (Tc Cagliari) e battere 6-2, 3-6, 6-1 in finale il numero 2 Nicola Porcu (Tc Cagliari). Nicola Porcu che, in semifinale, aveva superato 6-3, 6-0 il numero 3 Mattia Secci (Quattro Mori).
Nel torneo femminile (venti le partecipanti), la numero 1 del seeding Pezzulla habattuto due portacolori del Ct Decimonannu: 7-6(5), 6-1 Giorgia Cadoni in semifinale e 6-1, 6-0 in finale Sara Farci, che in semifinale aveva approfittato del forfait della numero 2 Eleonora Atzei (Quattro Mori) per problemi al ginocchio.
Nei tabelloni di Terza categoria, vittorie per Luca Sanna del Ct Decimomannu (6-4, 6-3 su Jago Macis del Tc Cagliari) e Sara Meloni del Tc Guspini (6-3, 6-1 su Giuseppina Melis del Ct Decimomannu).
Tra i Quarta, si è imposto Fabio Onnis (Tc Elmas): 7-6(4), 7-5 su Danilo Mucelli (Tc San Giovanni).
Derby tra due alfieri del circolo ospitante nei 4.Nc, con Andrea Picciau che ha superato 6-4, 6-2 Marco Caligaris.