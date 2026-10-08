Quattro Mori Tennis Team sugli scudi ad Assemini: Alberto Sanna e Alessandra Pezzulla conquistano l'ottava edizione del Torneo Open Città di Assemini.

Nel tabellone maschile, con 123 atleti al via, la testa di serie numero 1 Sanna ha esordito spuntandola 6-3, 1-6, 7-6(8) su Tommaso Nurra (Tc Alghero), per poi regolare con un doppio 6-1 in semifinale Samuele Porcu (Tc Cagliari) e battere 6-2, 3-6, 6-1 in finale il numero 2 Nicola Porcu (Tc Cagliari). Nicola Porcu che, in semifinale, aveva superato 6-3, 6-0 il numero 3 Mattia Secci (Quattro Mori).

Nel torneo femminile (venti le partecipanti), la numero 1 del seeding Pezzulla habattuto due portacolori del Ct Decimonannu: 7-6(5), 6-1 Giorgia Cadoni in semifinale e 6-1, 6-0 in finale Sara Farci, che in semifinale aveva approfittato del forfait della numero 2 Eleonora Atzei (Quattro Mori) per problemi al ginocchio.

Nei tabelloni di Terza categoria, vittorie per Luca Sanna del Ct Decimomannu (6-4, 6-3 su Jago Macis del Tc Cagliari) e Sara Meloni del Tc Guspini (6-3, 6-1 su Giuseppina Melis del Ct Decimomannu).

Tra i Quarta, si è imposto Fabio Onnis (Tc Elmas): 7-6(4), 7-5 su Danilo Mucelli (Tc San Giovanni).

Derby tra due alfieri del circolo ospitante nei 4.Nc, con Andrea Picciau che ha superato 6-4, 6-2 Marco Caligaris.

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