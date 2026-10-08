Serie C Unica, domenica il derby quartese tra Antonianum e FerriniDomenica spazio agli ultimi due incontri
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Secondo turno d'andata per il campionato di Serie C Unica di basket maschile, con sei gare distribuite tra sabato e domenica.
Si parte sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove la Torres, campione regionale in carica ma sconfitta all'esordio, cercherà i primi punti stagionali contro il Camping La Salina Calasetta di coach Simone Frisolone, reduce dal successo interno sull'Olimpia Cagliari.
Alle 18 proprio l'Olimpia, guidata da Roberto Zucca, farà il suo debutto casalingo contro il Sant'Orsola Sassari, in una sfida non priva di insidie. Mezz'ora più tardi, al palasport di via delle Cernitrici, la Scuola Basket Carbonia di Angelo Ursillo riceverà la Pallacanestro Nuoro di Giampaolo Mazzoleni, formazione attrezzata anche quest'anno per competere nelle zone alte della classifica. Il programma del sabato si chiuderà alle 20, nuovamente al PalaSimula, con il derby sassarese tra Aurea e Dinamo Academy.
Domenica spazio agli ultimi due incontri: alle 18, a Sa Duchessa, il Cus Cagliari ospiterà il Cmb Porto Torres in un confronto tra neopromosse, mentre alle 18.30 sarà il derby quartese tra Antonianum e Ferrini a completare il quadro della seconda giornata.