Il successo vale per la squadra sassarese quasi mezzo biglietto per la salvezza senza playout. Anche se l'anticipo di sabato sul campo del Fiorenzuola è la quartultima giornata, in realtà è quella più delicata perché ci sono due scontri che possono permettere alle concorrenti di raggiungere o staccare la Torres: Olbia-Alessandria e Gubbio-Vis Pesaro, quest'ultima tra l'altro in programma il giorno dopo, con evidenti vantaggi di gestione del risultato per entrambe le formazioni.

La formazione affidata nuovamente al tecnico Greco si rpepara con fiducia al match. Per le tante indicazioni positive emerse nel pareggio in rimonta contro l'Ancona e anche per la condizione di forma calante del Fiorenzuola che ha racimolato appena 7 punti nel girone di ritorno, con una disastrosa media di mezzo punto a partita e una difesa che ha incassato in 15 gare ben 25 reti.

Occrre quindi aggredire subito un'avversaria in crisi e magari coinvolgerla nel calderone delle formazioni che cercano di evitare i playout.

Nella settimana accorciata di lavoro sarà la seduta di domani quella che fornirà qualche indicazione sull'undici di partenza, dove sicuramente mancheranno l'attaccante Scappini, appena operato a uno zigomo, e il centrocampista Lora, squalificato, oltre agli infortunati di lungo corso Lombardo e Sanat.

© Riproduzione riservata