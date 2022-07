A prescindere dal livello del campionato (Serie D o Serie C) la squadra sassarese vuole fare ancora affidamento sul difensore Dametto, il centrocampista Masala e l'attaccante Diakite.

Il bomber Adama Diakite, classe 1993, ha realizzato ben 15 reti con la maglia rossoblù, tutte su azione. Potente dentro l'area ha poi buona esperienza di Lega Pro, dato che ha giocato con Modena, Martina, Casertana e Albinoleffe.

A centrocampo, perso Daniele Bianchi che ha appeso le carpette al chiodo, è vitale mantere Alessandro Masala, classe 1996, giocatore di quantità e qualità che garantisce anche qualche gol. Pure per Masala la serie C non sarebbe una novità: nel campionato 2020/21 con l'Imolese ha racimolato 26 presenze anche se solo un terzo da titolare.

Anche il difensore Paolo Dametto, classe 1993, ha come Diakite vasta esperienza di terza serie: ben sei stagioni tra Pistoiese, Feralpi Salò, Olbia, Reggiana, Lumezzane e Prato. Con la conferma di Dametto verrebbe ricostituita la coppia di centrali, dato che Antonelli ha firmato per un altro anno.

