Con una doppietta di Diakite la Torres conquista la finale playoff del girone G di Serie D. Finisce 2 a 1. Ad attenderla la compagine di Alfonso Greco ci sarà l’Afragolese che ha vinto (3-5) contro la Nuova Florida dopo i tempi supplementari.

Pubblico delle grandi occasioni al “Vanni Sanna”. Le due squadre si presentano con modulo speculare (4-3-3) affrontandosi a viso aperto. La Torres prende quasi da subito il pallino del gioco e al 16’ si rende pericolosa con una deviazione aerea di Diakite, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 18’ conclusione a fil di palo di Lisai. Risponde l’Arzachena al 21’ un gran tiro di Sartor che esce di un soffio. Alla mezz’ora i sassaresi passano in vantaggio con Diakite che ribadisce in rete dopo la respinta del legno su colpo di testa di Kujabi. Al 33’ diagonale insidioso di Diakite. Al 42’ Sosa stende Kujabi all’interno dell’area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi. E’ rigore che Diakite trasforma. Nella ripresa, al 26’ sono ancora i sassaresi ad andare vicino al gol con Pinna. Al 43’ Bonacquisti direttamente da calcio piazzato accorcia le distanze. L’Arzachena resta in dieci per l’espulsione di Rutigliano che atterra Salvato mentre andava a recuperare la palla dalla rete. Poco dopo espulso anche il tecnico degli smeraldino Marco Nappi.

© Riproduzione riservata