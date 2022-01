Non c'è il tempo per festeggiare la vittoria per 3-0 sull'Atletico Uri, perché la Torres è al lavoro per preparare la trasferta di Afragola nel recupero di mercoledì. Il vice allenatore Alessandro Frau è fiducioso: “Abbiamo vinto il derby e non era scontato dopo tre settimane di pausa. La rete di Scotto alla fine del primo tempo ci ha spianato la strada. Ora ci attende una gara molto difficile contro un'avversaria molto tosta”.

Rinviata due volte, sempre per positività di qualche giocatore, ora in una squadra, ora nell'altra, la partita contro l'Afragolese può consentire ai rossoblù di portarsi a soli 2 punti di ritardo dalla capolista Giugliano.

Il big match. E’ in programma domenica 30 gennaio, ma solo venerdì si avrà la certezza, perché la formazione campana non è scesa in campo domenica scorsa contro il Cynthialbalonga a seguito del riscontro di alcune positività.

Alessandro Frau pensa ad una partita per volta: “Prima l'Afragolese. Dobbiamo fare risultato per giocarci lo scontro diretto al meglio”.

