Due sconfitte, due pareggi e una vittoria, quella ottenuta sabato in trasferta con la Recanatese. L'andamento in crescendo è la dimostrazione di una matricola che pian piano si è adeguata alla Serie C, come conferma il tecnico Alfonso Greco: “La strada e l'atteggiamento erano giusti già da un paio di gare mancava solo la vittoria. Con la Recanatese il successo lo abbiamo costruito nel primo tempo anche con due gol bellissimi, nel secondo tempo l'abbiamo gestito bene rischiando qualcosina solo negli ultimi minuti”.

Eurogol di Masala a parte (in rovesciata) il match di sabato ha confermato l'exploit del ventunenne attaccante Francesco Ruocco, al terzo gol in cinque partite, ma soprattutto alla quinta prestazione di grande sostanza. “Ruocco sta facendo bene, crea problemi a qualsiasi difesa, l'importante è che non si senta appagato e continui a crescere perché ha margini di miglioramento”.

E contro la Recanatese ha debuttato il neo acquisto Scappini, rinforzo per un reparto offensivo che ora ha diverse soluzioni come ammette il tecnico Greco: “Stiamo aspettando anche Luppi. Ora abbiamo alternative in avanti sia a inizio partita che a partita iniziata, con diversi ragazzi che possono fare la differenza”.

