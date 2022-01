Due partite, più occasioni dell'avversaria, due traverse, nessun punto. L'amaro bilancio della doppia sfida col Giugliano allontana la Torres dalla vetta della classifica. Oggi i campani hanno di nuovo 5 punti di vantaggio e devono recuperare la gara col Cynthialbalonga. Non questa settimana, visto che la squadra di Genzano mercoledì affronta il Real Monterotondo in un altro recupero.

Episodi decisivi. Resta l'occasione persa, non per demeriti propri e neppure per meriti del Giugliano. Il tecnico rossoblù Alfonso Greco ha osservato: “Abbiamo fatto anche meglio dell'andata, ma il risultato è lo stesso, condizionato da un episodio. La sconfitta brucia ma la camminata è ancora lunga, noi pensiamo a fare il nostro, utilizziamo questa rabbia già dalla prossima partita”.

Testa al derby. La prossima gara è il derby col Lanusei, che all'andata ha bloccato la squadra sassarese sullo 0-0.

Per riacchiappare la capolista di nuovo in fuga, la Torres è costretta a fare percorso netto o quasi nelle rimanenti 16 partite. Improbabile che il Giugliano vada in crisi, proprio perché è formazione molto cinica (domenica tantissimi falli tattici per spezzare il ritmo) e solida in difesa e a centrocampo.

© Riproduzione riservata